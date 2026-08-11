Hakkari-Van yolunda kaza: 3 yaralı

Hakkari-Van karayolunun meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Van karayolunun Akçalı mevkiinde, heyelan nedeniyle ulaşıma alternatif olarak yapılan yolda meydana gelen geldi. 30 AAC 537 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı