Hakkari-Van Karayolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hakkari- Van karayolunun meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Seyir Tepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kapalı kasa hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - HAKKARİ