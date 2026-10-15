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Hakkari-Van kara yolunda yağış nedeniyle devrilen tankerin sürücüsü yara almadı

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Hakkari-Van kara yolunda yağış nedeniyle devrilen tankerin sürücüsü yara almadı
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Hakkari-Van kara yolunun Dikiltaş köyü yakınlarında yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan tanker, dönüş sırasında kayarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, tanker sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Hakkari-Van kara yolunda Dikiltaş köyü yakınlarında yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan tanker devrildi.

Kaza, Hakkari-Van kara yolunun Dikiltaş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Van'dan Hakkari istikametine seyir halinde olan 06 FPH 389 plakalı tanker, yağışlı hava nedeniyle dönüş sırasında kayarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kara yolunda güvenlik önlemleri alınırken, tanker sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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