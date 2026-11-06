Hakkari Derecik'te yağışta kontrolden çıkan Kirpi zırhlı araç devrildi, yaralanan yok

Hakkari Derecik'te yağışta kontrolden çıkan Kirpi zırhlı araç devrildi, yaralanan yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Ortaklar bölgesinde meydana gelen kazada kimse yaralanmazken, devrilen Kirpi isimli zırhlı araç vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde yağışlı havadan dolayı kontrolden çıkan askeri araç devrildi.
Edinilen ilk bilgilere göre kaza, İlçeye bağlı Ortaklar bölgesinde meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada devrilen 'Kirpi' ismi zırhlı araç ise vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı