Hakkari'nin Derecik ilçesinde kaybolan genç kız, ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hacıbey Mahallesi Yukarı Aydınlık mezrasında yaşayan S.Y. adlı genç kızdan akşam saatlerinde haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, güvenlik korucuları ve vatandaşların katılımıyla yürütülen arama çalışmaları sonucu S.Y. bulundu. Jandarma ekiplerince güvenli alana alınan genç kıza, sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Bu sırada olay yerine gelen ve fenalaşan S.Y.'nin annesi de ambulansla Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı