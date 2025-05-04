Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı

Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
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Hakkari'nin Sere Solan mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralanırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Sere Solan mevkiinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki araç keskin virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçtaki toplam 8 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine ambulans, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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