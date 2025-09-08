Hakkari'deki Orman Yangınına Helikopterle Müdahale

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde başlayan ve kontrol altına alma çalışmaları süren orman yangınına Elazığ'dan gönderilen söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Yangın, dün akşam saatlerine doğru Şemdinli merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Öveç köyü Karaağaç mezrasındaki ormanlık alanda çıkmıştı. Bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere karadan müdahale başlatıldı. Arazinin sarp ve zorlu yapısı nedeniyle Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri sabah saatlerinde bölgeye sevk edildi.

Helikopter, yangının aktif olduğu alanlara sortiler yaparak alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. Karadan ise Hakkari Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, jandarma ve gönüllü vatandaşlar söndürme çalışmalarına destek veriyor. - HAKKARİ