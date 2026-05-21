Hakkari'de TSM binasının fore kazıkları devrildi, iki bina askıda kaldı

Hakkari'de toplum sağlığı merkezinin temel kazısı sonrası meydana gelen zemin kayması bölgede paniğe neden oldu. Fore kazıkların devrilmesiyle iki bina askıda kalırken, toplam 6 binada kayma tespit edildi.

Hakkari Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin arkasında yapımı süren toplum sağlığı merkezinin temel kazısı sonrası yaşanan zemin kayması, gün ağarınca tüm boyutlarıyla ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde çevredeki binalarda oluşan çatlak ve kaymalar paniğe yol açarken, öğlen saatlerinde bölgedeki tehlikenin daha büyük olduğu görüldü.

Temel kazısı sırasında alınan önlemler kapsamında çakılan fore kazıkların bir kısmı devrildi. Yaşanan kayma nedeniyle iki bina askıda kalırken, bölgede bulunan toplam 6 binada risk oluştuğu belirtildi. Muhtemel bir facianın önüne geçmek amacıyla ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı. Temel kazısının yapıldığı alan, kamyonlarla taşınan büyük kaya parçalarıyla yeniden doldurulmaya başlandı. Yapılan çalışmayla askıda kalan binaların çökmesinin engellenmesi hedefleniyor. Polis ekipleri bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı