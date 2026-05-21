Haberler

Hakkari'de TSM binasının fore kazıkları devrildi, iki bina askıda kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de toplum sağlığı merkezinin temel kazısı sonrası meydana gelen zemin kaymasında fore kazıklar devrildi, iki bina askıda kaldı. Toplam 6 binada kayma tespit edilirken, ekipler bölgede önlem çalışması başlattı.

Hakkari'de toplum sağlığı merkezinin temel kazısı sonrası meydana gelen zemin kayması bölgede paniğe neden oldu. Fore kazıkların devrilmesiyle iki bina askıda kalırken, toplam 6 binada kayma tespit edildi.

Hakkari Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin arkasında yapımı süren toplum sağlığı merkezinin temel kazısı sonrası yaşanan zemin kayması, gün ağarınca tüm boyutlarıyla ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde çevredeki binalarda oluşan çatlak ve kaymalar paniğe yol açarken, öğlen saatlerinde bölgedeki tehlikenin daha büyük olduğu görüldü.

Temel kazısı sırasında alınan önlemler kapsamında çakılan fore kazıkların bir kısmı devrildi. Yaşanan kayma nedeniyle iki bina askıda kalırken, bölgede bulunan toplam 6 binada risk oluştuğu belirtildi. Muhtemel bir facianın önüne geçmek amacıyla ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı. Temel kazısının yapıldığı alan, kamyonlarla taşınan büyük kaya parçalarıyla yeniden doldurulmaya başlandı. Yapılan çalışmayla askıda kalan binaların çökmesinin engellenmesi hedefleniyor. Polis ekipleri bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı

Butlan kararı CHP'ye ulaştı! Kılıçdaroğlu dönemi resmen başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama

İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' hakkında ilk açıklama
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti

Kan donduran olay! Aile kavgası vahşetle bitti
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı