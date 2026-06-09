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Hakkari'de Zap suyuna düşen şahıs hayatını kaybetti

Hakkari'de Zap suyuna düşen şahıs hayatını kaybetti
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Hakkari-Van karayolu Erziki Köprüsü civarında Zap suyuna düşen Cesur Yaşar, kurtarma ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Zap suyuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Hakkari-Van karayolu Erziki Köprüsü civarında meydana geldi. Cesur Yaşar isimli şahsın suya düştüğü bilgisi üzerine, sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerin dere içerisinde gerçekleştirdiği arama ve tarama faaliyetleri neticesinde Yaşar'a ulaşılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşar'ın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmesi beklenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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