Hakkari'de Yüksekova'da Uyuşturucu Operasyonu: 121 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince bir ev ve bir araçta düzenlenen operasyonda toplam 121 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri devem ediyor. Bu faaliyetler çerçevesinde 9 Temmuz 2025 günü akşam saatlerinde Yüksekova ilçesi Esendere Konuklu Mahallesi'nde uyuşturucu maddesi sevk edileceği duyumu alınması üzerine duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şahısların ikameti ve aracında yapmış olduğu aramada; 70 kilo metamfetamin ile 51 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı" denildi. - HAKKARİ