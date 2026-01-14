Hakkari'de 223 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, fırtına ve çığlar nedeniyle 75 köy ve 148 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, fırtına ve çığ düşmeleri hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde 75 köy ve 148 mezra yolu olmak üzere toplam 223 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, olumsuz hava şartları nedeniyle Hakkari'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Karla mücadele çalışmaları kent genelinde devam ediyor. - HAKKARİ