Hakkari'deki sınır kapılarında yaka kamerası dönemi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, yaka kamerası sisteminin trafik birimlerinden başlayarak sınır kapılarında da aktif olarak kullanılacağını duyurdu. Bu uygulama ile personelin güvenliği artırılacak, işlemler daha şeffaf hale getirilecek.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, ilk olarak trafik birimlerinde uygulanmaya başlanan yaka kamerası sisteminin zamanla yaygınlaştırılarak farklı hizmet alanlarında da kullanıldığını duyurdu.

Hakkari'deki sınır kapılarında hayata geçirilen uygulama kapsamında, Esendere Kara Hudut Kapısı, Derecik Umurlu Kara Hudut Kapısı ve Üzümlü Kara Hudut Kapısı'nda görev yapan personel tarafından yaka kameralarının aktif olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi. Yaka kameralarının ses ve görüntü kaydı yapabilme özelliğinin yanı sıra gelişmiş yüz tanıma sistemine de sahip olduğu belirtilerek, uygulama ile hem personelin görev güvenliğinin artırılmasının hem de vatandaşlarla yürütülen işlemlerin daha şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir şekilde kayıt altına alınmasının amaçlandığı kaydedildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
