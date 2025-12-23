Haberler

Hakkari'de 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi

Güncelleme:
Hakkari'de gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında jandarma ekipleri tarafından 5 kilo 815 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 5 kilo 815 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Hakkari merkez Geçimli köyü yol güzergahında gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetinde sürücünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda otomobilde araçta Narkotik ve Psikotrop Madde Arama Köpeği eşliğinde detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada; 5 paket halinde toplam 5 kilo 815 gram eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 bin TL nakit para, 4 adet cep telefonu, 1 adet tablet ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - HAKKARİ

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

bir kilo toz bir otoboz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

