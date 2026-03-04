Haberler

Hakkari'de 43 kilo metamfetamin ele geçirildi

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 43 kilo 708 gram metamfetamin ve esrar/tütün karışımı ele geçirildi. İki şahıs üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler bulunurken, bir şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde; Yüksekova ilcesine bağlı Güldalı köyünde ikamet eden S.F. ve G.F. isimli şahısların evlerinde Narkotik köpeği ile birlikte arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; 39 adet şeffaf saklama kutusuna konulmuş daralı olarak 43 kilo 708 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 1 adet çarşaf olarak tabir edilen kağıt içerisine sarılmış içime hazır yaklaşık 1 gram esrar/tütün karışımı olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Şüphelilerden S.F. isimli şahsın yakalama çalışmaları devam etmekte olup, G.F. isimli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlanıldı " ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
