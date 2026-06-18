Haberler

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 4 zehir taciri tutuklandı

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 4 zehir taciri tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, koordineli hareket eden iki araçta yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, adli mercilerce tutuklandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 araçta yapılan aramada yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Hakkari Valiliği tarafından sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Şırnak'a sevk etmeyi planlayan şahıslar, güvenlik güçlerinin denetimlerinden kaçabilmek amacıyla birbirlerini kontrollü şekilde takip eden iki araç kullandı. Sürekli iletişim halinde hareket eden ve polis uygulama noktalarını aşmaya çalışan araçlar, ekiplerin dikkatli çalışması sonucu takibe alındı. Gerçekleştirilen operasyonda aralıksız takip edilen iki araç durdurulurken, araçlarda bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin naklini sağlamak amacıyla koordineli şekilde hareket ettikleri belirlenen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Büyükşehir belediye başkanı, CHP'den istifa etti
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama

İlk açıklaması çok manidar! ABD ile anlaşmayı bozarsa Hamaney bozar
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık

ABD'den piyasalara rahat nefes aldıracak açıklama: Tamamen kaldırdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası'nda ortaya çıktı! İşte son hali

Dört yıl sonra yeniden ortaya çıktı
Kırkpınar'ı kazanan başpehlivana verilecek ödül belli oldu! Paraya para demeyecek

Kırkpınar'ı kazanacak başpehlivana büyük ödül! Paraya para demeyecek
İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz

Trump'a meydan okudu: ABD denilen bir ortağımız var...
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı

Yaka paça dışarı atılmıştı! İşin aslı başka çıktı
Sürpriz sonuç! Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı

Herkesin fark beklediği maçta soğuk duş!
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu