Hakkari'de Uyuşturucu ile Mücadele İçin Bilgilendirme Standı Kuruldu

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda kentin en işlek noktalarından biri olan Bulvar Caddesi üzerinde kurulan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Standı ziyaret eden vatandaşlara, uyuşturucu kullanımının henüz bağımlılık aşamasına geçmeden fark edilmesinin ve erken müdahalenin önemine dikkat çeken broşürler dağıtıldı.

Broşürlerde "Bağımlı olmadan kullanımının fark edilmesi ve erken müdahale hayat kurtarır", "Mahallene ve okuluna sahip çık, uyuşturucuya hayır", "Bağımlılıkla mücadelede çözüm merkezleri", "Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı", "Yadem, Amatem, Cematem tedavi merkezleri" ve "Geleceğini uyuşturma" gibi önemli mesajlar yer aldı. Ayrıca uyuşturucu madde kullanımı öncesi ve sonrası kişilerin görsel farklarını gösteren fotoğraflar da broşürlerle paylaşıldı.

Standı ziyaret eden Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, vatandaşlarla sohbet ederek "En iyi narkotik polisi annedir" vurgusunu yaptı. Müdür Yılmaz, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen bilgilendirme çalışmalarının sadece etkinliklerle sınırlı kalmadığını, cadde ve sokaklarda da halkı bilinçlendirme faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. - HAKKARİ