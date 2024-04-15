Hakkari'de trafik kazası: 4 kişi hafif yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli- Derecik karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şemdinli- Derecik karayolu üzerinde bulunan Akören mezrası yakınlarında meydanda geldi. A.K. yönetimindeki kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, Derecik Devlet Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ