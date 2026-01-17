Hakkari'de trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Derecik-Şemdinli kara yolu üzerindeki Yaylapınar Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonetin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından yaralılar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ