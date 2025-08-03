Hakkari'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Hakkari-Yüksekova kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 55 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hakkari- Yüksekova kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yolunda meydana geldi. Ş.K. yönetimindeki üç tekerlekli motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan 55 yaşındaki sürücü Ş.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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