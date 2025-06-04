Hakkari'de Tırda 66 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Hakkari'de Tırda 66 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Hakkari'de narkotik polisi, durdurduğu bir tırda 66 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Hakkari'de bir tırda 66 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'de narkotik polisi bir tırda yaptığı aramada 66 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda Hakkari-Şırnak karayolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan tırda arama yapıldı. Tırın dorse kısmında demir blokların içerisine gizlenmiş halde daralı ağırlığı 66 kilo 120 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - 3.Sayfa
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