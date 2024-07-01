Hakkari'de Tır ile Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı
Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında tır ile minibüs çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hakkari'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Hakkari kent merkezi girişinde meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ