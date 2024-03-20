Hakkari'de Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı. Aktütün bölgesinde ise köy sakinleri mahsur kaldı.
Hakkari'de Şemdinli- Derecik kara yolu, etkili olan yoğun yağışlardan dolayı ulaşıma kapandı.
Şemdinli bölgesinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Şemdinli - Derecik kara yolu, Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı. Aktütün bölgesinde de Şemdinli ilçe merkezine gelmek isteyen köy sakinleri, aşırı yağışlardan dolayı kapanan yolda mahsur kaldı.
Bölgede özel idare ve Karayolları ekipleri çalışmalarına devam ederken sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi. - HAKKARİ