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Hakkari'de Pancar Toplarken Düşen Yaşlı Adam Askeri Helikopterle Kurtarıldı

Hakkari'de Pancar Toplarken Düşen Yaşlı Adam Askeri Helikopterle Kurtarıldı
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Hakkari'de pancar toplamak için çıktığı dağlık bölgede dengesini kaybedip düşen 70 yaşındaki Mehmet Akboğa, askeri helikopterle kurtarıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla bulunan Akboğa, hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de pancar toplamak için çıktığı dağlık bölgede dengesini kaybederek düşüp ayağını kıran 70 yaşındaki Mehmet Akboğa, askeri helikopterle kurtarıldı.

Pancar toplamaya giden ancak kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Mehmet Akboğa için jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışması sonucunda bulunan Akboğa'nın pancar toplarken dengesini kaybedip düştüğü ve ayağını kırdığı tespit edildi. Dağlık ve kayalık bölgede karadan indirilmesi zor olan Akboğa için askeri helikopter havalandı. Düştüğü bölgeden alınan Akboğa, helikopterle Fatih Kışlası'na getirilerek oradan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akboğa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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