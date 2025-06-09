Hakkari'de Pancar Toplarken Dağdan Düşen Şahıs Kurtarıldı

Hakkari'de Pancar Toplarken Dağdan Düşen Şahıs Kurtarıldı
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Hakkari'de pancar toplarken dengesini kaybedip düşen Suphi Kaya, AFAD ve Jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı, dron ile tespit edilerek ambulansa teslim edildi.

Hakkari'de pancar toplarken dengesini kaybedip dağdan düşerek yaralanan şahıs kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Oğul köyü mevkisinde meydana geldi. Bir kişinin pancar toplamak için dağa çıktığı ve dengesini kaybederek düştüğü ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezine yapılması üzerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ve ambulans ekibi hemen bölgeye sevk edildi. Ekiplerce yapılan 4 saatlik çalışmalar sonucunda dron desteğiyle yaralı Suphi Kaya'nın yeri tespit edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı, ambulans görevlilerine teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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