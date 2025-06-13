Hakkari'de Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı

Hakkari'de Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi yolunda, İslam S. yönetimindeki 23 LS 605 plakalı otomobil ile 06 DN 0535 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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