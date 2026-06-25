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Hakkari'de otomobil şarampole yuvarlandı

Hakkari'de otomobil şarampole yuvarlandı
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Hakkari'nin Şemdinli-Derecik kara yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Şemdinli-Derecik kara yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şemdinli-Derecik kara yolu üzerinde meydana geldi. Şemdinli'den Derecik istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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