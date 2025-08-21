Hakkari'de Orman Yangınlarına Asker ve Köylülerle Mücadele

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Askerler ve köylüler, alevlerin hızla yayıldığı yangınlarla mücadele ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde peş peşe çıkan orman yangınlarını söndürmek için askerler ve köylüler seferber oldu.

Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü kırsalında çıkan orman yangınları 3 gün süren mücadelenin ardından kontrol altına alınırken, bu kez sabah saat 10.00'da Kayalar köyü Hasrova mezrası ile Çalışkanlar köyü Veliköy mezrası arasındaki Avesürk mevkiinde yangın çıktı. Elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı

iddia edilen yangını söndürmek için İlçe Özel İdare ekipleri, güvenlik güçleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar seferber oldu. Askerlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın hızla yayılıyor. Alevlerin geniş bir alana yayılması ve arazinin sarp yapısı nedeniyle söndürme çalışmaları zorlukla sürdürülürken, yetkililer yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve çevre köylere yayılma riskinin bulunduğunu belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

niye sker bu mk yerinde orman bakanlığı ve personeli yok mu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
