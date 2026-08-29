Çukurca'da Arazöz Zap Suyu'na Uçtu: 3 Yaralı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde orman yangınına müdahale için yola çıkan arazöz, henüz belirlenemeyen bir nedenle Zap Suyu'na devrildi. Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen araçtaki 3 personel yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olgunlar köyündeki yangına müdahale çalışmaları sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde orman yangınına müdahale için yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, Zap Suyu'na uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen araçtaki 3 personel yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, yangın bölgesine ilerleyen arazöz, Çimenli köyü mevkiindeki köprüden henüz belirlenemeyen bir nedenle Zap Suyu'na (Çeme Bedel) uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen araçta bulunan 3 orman personeli yaralandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 personel, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin Olgunlar köyündeki orman yangınına yönelik müdahale çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.