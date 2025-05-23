Hakkari'de Öğrenci Servisi Takla Attı: 13 Yaralı

Hakkari'de Öğrenci Servisi Takla Attı: 13 Yaralı
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Hakkari'de Öğrenci Servisi Takla Attı: 13 Yaralı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci servisi fren arızası sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 13 öğrenci yaralandı, hayati tehlikeleri olmadığı bildirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci servisinin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Altınsu köyü Kaymakamlık Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Korgan köyü Çevre Kampı ve Durak mezrasından ilçe merkezine öğrenci taşıyan Sertip Dündar yönetimindeki 30 D 2044 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yamaca çarpıp ters döndü. Kazada araçta bulunan 13 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, sağlık kontrolleri ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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