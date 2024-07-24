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Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi

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Hakkari Yüksekova'da hayvanlarını otlatırken teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban hayatını kaybetti. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arazide küçükbaş hayvanlarını otlatırken, daha önceden PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan Bedrettin Düzen (30) yaralandı. Helikopterle bölgeden alınıp, hastaneye kaldırılan Düzen, kurtarılamadı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yüksekova ilçesinin Dağlıca bölgesindeki Sat Gölleri yakınlarında arazide küçükbaş hayvan otlatan Bedrettin Düzen, PKK'lı teröristler tarafından önceden araziye tuzaklanan mayına bastı. Patlamada Düzen ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeden helikopterle alınan Bedrettin Düzen, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da Hakkari'ye sevk edilip ameliyata alınan Bedrettin Düzen, kurtarılamadı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Yasef Behar:

Bitmedi bu teror zaten bitse ekonomi de düzelir Yazık olmuş ekmek parası için çalışırken böyle bir talihsizlik. Meskeni cennet olsun.

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Hasan Akkur:

devlet tin işi dur o ama doğru soylemezler

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