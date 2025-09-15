Haberler

Hakkari'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Yan Yattı: 1 Yaralı

Hakkari'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Yan Yattı: 1 Yaralı
Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Sümbül Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyonet yan yattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari- Van kara yolu üzerindeki Sümbül Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
