Hakkari'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Yan Yattı: 1 Yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari- Van kara yolu üzerindeki Sümbül Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HAKKARİ