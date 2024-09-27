Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi

Akşam saatlerinde Hakkari'deki Karşıyaka Mahallesi Katramas Köprüsü'nde meydana gelen kazada sürücüsünün isimi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı.

DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan kamyonet yolun karşısına geçmekte olan kişiyi teğet geçerek köprü üzerindeki direğe çarparak durabildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.