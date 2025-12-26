Haberler

Kontrolden çıkan otomobil Zap Suyu'na uçtu: 1'i ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil Zap Suyu'na uçtu: 1'i ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari-Van karayolu üzerinde S.D. isimli kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan Zap Suyu'na düştü. Olayda ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, bölgede kayıp olabilen diğer yolcular için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari- Van karayolu üzerinde S.D. isimli kadın sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan Zap Suyu'na düştü.

Olay gece saatlerinde Hakkari girişinde meydana geldi. İddiaya göre Seyir Kafe otoparkından çıkan S.D. isimli kadın sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan Zap Suyu'na düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte Rampa ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan kadın sürücü, ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Araçta toplam 3 kişinin bulunduğu iddia edilirken, bölgede kayıp olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Kaza yerine gelen Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata'da çalışmaları yakında denetledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye genelinde tahliye coşkusu: Cezaevleri önünde bayram havası esti

Türkiye'nin dört bir yanında aynı sevinç görüntüleri
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil

Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Aylardır aralıksız öksürüyor, bir türlü nedeni bulunamadı

Aylardır aralıksız aynı çileyi yaşıyor, bir türlü nedeni bulunamadı
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti