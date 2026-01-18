Hakkari'de itfaiye araçlarının çıkamadığı tandır evindeki yangına vatandaşlardan karla müdahale

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle itfaiye aracının çıkamadığı bölgedeki tandır evinde çıkan yangın, vatandaşların karla müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Esentepe Mahallesi'ndeki bir tandır evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp arazi yapısı ve yoğun kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma nedeniyle itfaiye aracı ve yardıma giden emniyet ekiplerine ait araçlar yokuşu çıkamayarak yolda kaldı. Ekiplerin bölgeye ulaşamadığını gören mahalle sakinleri, yangının yakındaki konutlara sıçramaması için seferber oldu. Ellerine aldıkları kürek ve kovalarla çevredeki karları tandır evine taşıyan vatandaşlar, alevlerin üzerine kar atarak yangını kontrol altına aldı. Mahallelinin imece usulü çalışmasıyla söndürülen yangında tandır evi kullanılamaz hale geldi. - HAKKARİ