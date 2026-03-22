Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kamyonetlerin çarpışması sonucu yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Yüksekova'nın Beşatlı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 30 AAF 009 ile 65 FC 780 plakalı kamyonetler, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan M.S.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı