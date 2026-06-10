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İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'de 626 kilo uyuşturucu ele geçirildi"

İçişleri Bakanlığı: 'Hakkari'de 626 kilo uyuşturucu ele geçirildi'
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli operasyonlarda 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 4 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli düzenlenen operasyonlarda 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve yakalanan 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu JİHA destekli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 140 kilogram eroin, 443 kilogram esrar, 1 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram morfin ve 39 kilogram asit anhidrit (ham madde) olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"Zehir satıcılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir satıcılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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