Çukurca'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurcu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilo metamfetamin, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İki şüpheliden biri yakalandı, diğerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurcu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kilo metamfetamin ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çukurca ilçesinde C.G. ve G.G. isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve satışını yaptıkları yönünde istihbari bilgiye ulaşıldı. Bunun üzerine adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda Çukurca ilçesindeki adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 5 kilogram metamfetamin, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet mavzer tüfek, 2 adet el bombası, 1 adet tabanca, 19 adet şarjör, 424 adet fişek, 2 adet kütüklük, 34 adet doldurma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında C.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, G.G. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürülüyor" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
