Hakkari'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda 14 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri titiz çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyonda 14 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs tespit edilmiş olup adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - HAKKARİ