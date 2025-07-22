Hakkari'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Hakkari'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 14 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. Bir şüpheli şahıs tespit edilerek adli tahkikata başlandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda 14 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri titiz çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyonda 14 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs tespit edilmiş olup adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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