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Hakkari'de İzinsiz Çakar Lamba Kullananlara 276 Bin TL Ceza

Hakkari'de İzinsiz Çakar Lamba Kullananlara 276 Bin TL Ceza
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Yüksekova'da izinsiz çakar lamba kullanan sürücü ve araç sahibine toplamda 276.344 TL para cezası kesildi ve araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde izinsiz çakar lamba kullananlara toplamda 276 bin 344 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Şubat 2025 tarihinde Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde önleyici kolluk devriyesi faaliyeti yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Bu esnasında sürücülüğünü İ.Ç. isimli şahsın yaptığı araçta ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihaz (çakar lamba) kullandığı tespit edilmiştir. Jandarma tarafından araç sürücü İ.Ç. ve araç sahibi Ş.E. isimli şahıslara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 26/2 maddesi gereğince ayrı ayrı 138.172 TL olmak üzere toplamda 276.344 TL idari para cezası uygulanmış olup, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek, araç sürücüsünün sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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