Haberler

Hakkari’de huzur uygulaması: 279 araç, bin 220 kişi kontrol edildi

Hakkari’de huzur uygulaması: 279 araç, bin 220 kişi kontrol edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de polis ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Huzurlu sokaklar ve umuma açık yerler uygulaması’ kapsamında 39 ekip ve 89 personel görev aldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Huzurlu sokaklar ve umuma açık yerler uygulaması' kapsamında 39 ekip ve 89 personel görev aldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Temmuz 2026 tarihinde il genelinde eş zamanlı 'Huzurlu sokaklar ve umuma açık yerler uygulaması' gerçekleştirdi. Hakkari Valiliği koordinesinde yürütülen uygulamaya 39 ekip ve 89 personel katıldı. Uygulamanın, mevcut huzur ve güven ortamının korunması, güvenlik güçlerinin sahadaki görünürlüğünün artırılması, asayiş, terör ve narkotik başta olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtildi. Denetimler kapsamında 50 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 5 iş yerine idari işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde ise 279 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 7 araç sürücüsüne ilgili maddeler kapsamında idari para cezası uygulandı. Kimlik kontrollerinde bin 220 kişi sorgulanırken herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Ayrıca 12 park ve bahçe ile 12 metruk bina denetlenirken, yapılan kontrollerde olumsuz bir durum tespit edilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi

Ahlaksız teklifin faturası ağır oldu! İşte gece kaydedilen o görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyadaki içki görseline 82 bin TL ceza: Oyuncu Yiğit Dören yargıya başvurdu

İçki paylaşımı oyuncuya pahalıya patladı: Bakanlık cezayı kesti
Kötü koku ekipleri harekete geçirdi; evde cansız bedeni bulundu

Kötü koku ekipleri harekete geçirdi; evde cansız bedeni bulundu
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun

Seyyar satıcıdan anneye tepki çeken sözler! Hem de çocuğunun yanında
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası'na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi

Başkanın kardeşinden Özel’in kasasına seçim öncesi sır transfer
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor

Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! O hizmet tarihe karışıyor
Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarı, boşanma tebligatlarına dikkat çekti

Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarının başı dertte
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık

Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen başkanlar için ilk yorum