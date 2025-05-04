Direksiyon hakimeyini kaybeden araç Zap Suyu'na uçtu

Hakkari'de hafif ticari aracın Zap Suyu'na uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyü Yeni Mahalle mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyenhafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak Zap Suyu'na uçtu.

1 KİŞİ YARALANDI, İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü kamyonetten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, olay yeri incelemesinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.