Hakkari'de Gece Yarısı Asayiş Operasyonu

Hakkari'de Gece Yarısı Asayiş Operasyonu
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Hakkari'de polis ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla gece yarısı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ormanlık alanlar ve metruk evlerde yapılan aramalarla huzurun sağlanması hedefleniyor.

Hakkari'de polis ekipleri, gece yarısı gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında ormanlık alanlarda ve metruk evlerde arama yaptı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Katraması Köprüsü çevresinde trafik ve asayiş ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği denetimlerde, sürücülere yönelik yapılan alkol testi gibi titiz kontroller sayesinde trafik güvenliği üst düzeye çıkarıldı. Hem trafikte risk oluşturan unsurlar engellenirken hem de vatandaşların can ve mal güvenliği en iyi şekilde korundu. Ekipler daha sonra Karşıyaka Mahallesi Pirodan Caddesi'ndeki ormanlık alanı mesken tutan ve çevreyi rahatsız edenlere yönelik gece yarısı ellerindeki fenerlerle denetim yaptı. Ekipler gelen ihbar ve şikayetleri dikkate alarak Bulak Mahallesindeki metruk evlerde de detaylı aramalar yaptı. Vatandaşlar, gece yapılan bu başarılı operasyonlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emniyet güçlerine teşekkür etti. Bölge halkının güvenliği için yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten yetkililer, "Hakkari'de huzurun ve asayişin sağlanması için var gücümüzle çalışıyoruz" mesajı verdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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