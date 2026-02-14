Haberler

Yüksekova'da korkutan yangın: Bir aile evsiz kaldı

Yüksekova'da korkutan yangın: Bir aile evsiz kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın, tüm müdahalelere rağmen büyük hasara yol açtı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, Taras ailesi geçici olarak akrabalarının yanına yerleşti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın, tüm müdahalelere rağmen büyük hasara yol açtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli-Yazılı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Savcı Taras'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda evleri küle dönen Taras ailesi geçici olarak akrabalarının yanına yerleşti. Maddi hasarın büyük olduğu yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu…

Usta oyuncu sağlık durumunu açıkladı
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası 9 yıldan 4 yıla düşürüldü

Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret