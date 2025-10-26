Haberler

Hakkari'de Emniyet Ekiplerinden Kapsamlı Denetim

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenlik sağlamak amacıyla metruk binalar ve şüpheli bölgelerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheli davranışlar sergileyen kişilere Genel Bilgi Taraması uyguladı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Kent merkezinin birçok noktasında aynı anda başlayan uygulamalarda; metruk binalar, sabit yol kontrol noktaları ve şüpheli kişilerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler mercek altına alındı. Ekipler, çevreye rahatsızlık veren, kimliği belirsiz ya da şüpheli davranışlarda bulunan kişiler üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Toplum huzurunun korunması ve kamu düzeninin sağlanması hedefiyle yürütülen uygulamada, vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu.

Emniyet yetkilileri, kentte suç ve suçlulara göz açtırmamakta kararlı olduklarını belirterek, bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara da çağrıda bulunularak, "Şüpheli durumlarda lütfen en yakın emniyet birimlerine bilgi verin. Hakkari'nin huzuru için 7 gün 24 saat görev başındayız" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
