Hakkari'de Dağdan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Üzümcü köyünde dağa çıkan ve dengesini kaybederek düşen bir genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, olay, Hakkari'ye bağlı Üzümcü köyünün dağlık bölgesinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dağlık alana çıkan 3 kişiden biri metrelerce yükseklikten düştü. Hayatını kaybeden Erol Günay isimli gencin cenazesi AFAD ekipleri tarafından zorlu arazi şartlarında yapılan çalışmalarla alınırken, diğer 2 kişinin de yine AFAD ekipleri tarafından yara almadan kurtarıldığı belirtildi.

Günay'ın cenazesi Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, yetkililer ise özellikle kış aylarında dağcılık faaliyetlerinde daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. - HAKKARİ