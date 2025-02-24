Hakkari'de Çığ Düşmesi: İş Makinesi Mahsur Kaldı

Hakkari'de yol açma çalışması yürüten İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. Olayda yara almayan operatör mahsur kaldığı araçtan kurtarıldı.

Hakkari'nin Geçitli köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Araban Mahallesi yolunu açmaya çalışan İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. Geçitli Köyü Şantiye Şefi Mehmet Kılıç iş makinesiyle yolu açmaya çalışırken dağdan kopan çığ iş makinesinin üzerine düştü. Çığ nedeniyle aracın bir bölümü kar altında kalırken, aracın içinde mahsur kalan Kılıç, telefonla şantiyedeki personeli arayarak yardım istedi. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, başka bir iş makinesiyle çığ enkazını temizleyerek, Kılıç'ı mahsur kaldığı araçtan çıkardı. Büyük bir tehlike atlatan Mehmet Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrası çığ enkazının kapladığı iş makinesi, köylüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Yetkililer, bölgede çığ tehlikesinin devam ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. - HAKKARİ