Hakkari'de Ayı Saldırısında Bir Genç Yaralandı

Hakkari'nin Geçitli köyü Taşlıca mezrasında ayı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Pınarca köyü Taşlıca mezrasında meydana geldi. Ağaçlık bölgede aniden çıkan ayı, Ziya Kurt isimli genci kolundan ısırdı. Gencin bağırma sesini duyan baba Mikail Kurt, yanındaki köpeği ile birlikte olay yerine hareket etti.

Köpeğin ayıya saldırması sonucu ayı kaçtı. Yaralanan genç Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ