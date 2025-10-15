Haberler

Hakkari'de Ayı Saldırısında Bir Genç Yaralandı

Güncelleme:
Hakkari'nin Geçitli köyü Taşlıca mezrasında bir kişi ayı saldırısına uğrayarak yaralandı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Pınarca köyü Taşlıca mezrasında meydana geldi. Ağaçlık bölgede aniden çıkan ayı, Ziya Kurt isimli genci kolundan ısırdı. Gencin bağırma sesini duyan baba Mikail Kurt, yanındaki köpeği ile birlikte olay yerine hareket etti.

Köpeğin ayıya saldırması sonucu ayı kaçtı. Yaralanan genç Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
