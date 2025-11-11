Haberler

Hakkari'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranlarında Önemli Düşüş

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında yapılan asayiş toplantısında, ekim ayında suç oranlarında önemli azalmalar kaydedildiği belirtildi. Toplantıda, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sonrası hırsızlık suçlarında %50, mal varlığına karşı suçlarda %21 oranında düşüş yaşandığı ifade edildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 1-31 Ekim ile 1-8 Kasım tarihleri arasında meydana gelen olaylar, bir önceki yılın aynı dönemine göre analiz edilerek değerlendirildi. Toplantıda sunulan brifinglere göre; ekim ayında Hakkari genelinde asayiş olaylarında yüzde 10 oranında azalma meydana geldi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 21, hırsızlık olaylarında ise yüzde 50 oranında düşüş kaydedildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 395 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.

1-8 Kasım tarihleri arasındaki olaylar bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 39 azalma, kasten yaralama olaylarında yüzde 5 azalma, hırsızlık olaylarında yüzde 75 azalma, dolandırıcılık olaylarında yüzde 14 azalma, narkotik suçlarına yönelik operasyonlarda yüzde 71 artış, kaçakçılık operasyonlarında ise yüzde 168 artış olduğu bildirildi. Ayrıca, kasım ayının ilk haftasında çeşitli suçlardan aranan 94 kişi yakalandı.

Vali Ali Çelik, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, il genelinde suç oranlarının düşmesinde ve vatandaşların huzur ortamının korunmasında büyük çaba gösteren jandarma, emniyet ve diğer kolluk personeline teşekkür etti. - HAKKARİ

