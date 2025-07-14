Hakkari'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranlarında Önemli Düşüş

Hakkari'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranlarında Önemli Düşüş
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Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, 1-12 Temmuz tarihleri arasında asayiş olaylarında yaşanan düşüşler değerlendirildi. Toplantıda, suç oranlarında yüzde 6 ile yüzde 40 arasında azalma tespit edildiği belirtildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik'in başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve ilgili birim amirlerinin katıldığı toplantıda, 1-12 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen olayların geçen yılın aynı dönemine göre analiz edildiği brifingler sunuldu. Analiz sonuçlarına göre asayiş olaylarında yüzde 6, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 30, kasten yaralama olaylarında yüzde 23, hırsızlık suçlarında yüzde 40, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında yüzde 40 oranında azalma tespit edildi.

12 günlük süreçte çeşitli suçlardan aranması bulunan 142 şahsın yakalandığı bilgisi de toplantıda paylaşıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Ali Çelik, suç oranlarının ve vatandaşların mağduriyetlerinin azalmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür ederek, istikrarlı çalışmalarının devamını diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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