Hakkari'de Asayiş Olaylarında Yüzde 18 Azalma

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleşen asayiş toplantısında, il genelindeki asayiş olaylarında kaydedilen yüzde 18'lik azalma ve suç türlerine göre düşüşler ele alındı. Özellikle hırsızlık olaylarında yüzde 29, kadına karşı şiddet vakalarında ise yüzde 37 oranında azalma olduğu belirtildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında il genelinde asayiş olaylarında azalma olduğunu söyledi.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirlerinin katılımlarıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 1 - 16 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine oranla analizini içeren brifingler incelenerek; il geneli asayiş olaylarında yüzde 18 oranında azalma meydana geldiği, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 17 oranında azaldığı, mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 21 oranında azaldığı, hırsızlık olaylarının il genelinde yüzde 29 oranında azaldığı, il genelinde dolandırıcılık olaylarında yüzde18 oranında azalma meydana geldiği, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının il genelinde yüzde 37 oranında azaldığı, narkotik suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 6 oranında arttığı, ayrıca ilgili dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 137 şahsın yakalandığı belirtildi.

Vali Çelik, toplantı sonrasında ilimizde suç oranlarının, suça yönelimin ve suç nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin azaltılmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür ederek istikrarlı çalışmalarının devamını diledi. - HAKKARİ

